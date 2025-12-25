新竹前縣長陳進興辭世 家屬悲慟證實：已火化

新竹縣前縣長陳進興（左）辭世。（圖／翻攝自楊文科臉書）





新竹縣前縣長陳進興於12月5日辭世，享耆壽93歲。據了解，陳進興於11月底即傳出病重消息，家屬低調處理後事，已於12月11日完成火化，直到告別式後消息才逐漸傳開，震驚政壇。陳進興子女表示，謹遵父親生前囑咐，不發訃聞、不辦公祭，一切從簡。

陳進興深耕地方 為官清廉

陳進興一生深耕地方公共事務，曾任新竹縣縣長、立法委員及臺灣省政府要職，為第9、10屆新竹縣縣長。其任內重要政績之一，是於1982年7月1日促成新竹市由縣轄市升格為省轄市，並長期為地方建設奔走，在地方上被視為勤政清廉的首長。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科也公開表達追思之意，並回顧陳進興在縣長任內以前瞻眼光推動縣政發展，為新竹縣奠定長遠城市藍圖。楊文科提到，1988年曾陪同陳進興夫婦前往日本、韓國考察科學園區，當時正值新竹科學園區第二期開發關鍵階段，陳進興深知土地取得攸關科技產業未來，即便承受巨大壓力，仍堅定推動政策。

楊文科也指出，陳進興在縣長任內力排眾議，選定最具發展潛力的竹北地區，並全國首創以區段徵收方式推動縣治遷建。1988年縣治正式遷入竹北，讓原本的小鎮逐步發展為今日的城市規模，為新竹縣開啟嶄新的發展里程碑。楊文科表示，陳進興前縣長的遠見與承擔，奠定了新竹縣今日的繁榮基礎，其功業與精神，仍是後人學習的重要典範。

更多東森新聞報導

前新竹縣長陳進興辭世！享耆壽93歲 楊文科發文悼念

陳進興挾持南非武官 侯友宜26年前抱的小男嬰現況曝光

殺警嫌逃亡！他問陳進興當年多恐怖 網狂抖：全台都怕

