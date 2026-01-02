新竹副縣長罕戴黑框眼鏡！網驚喊：神似蔣經國

政治中心／楊佩怡報導

國民黨內爭取新竹縣長提名，在藍委徐欣瑩日前正式表態後，確定與副縣長陳見賢2人的競逐。就在元旦當天，新竹縣府廣場前舉行的升旗典禮，副縣長陳見賢戴著一副框光眼鏡出席典禮，事後也將照片PO上網，卻引來大批網友指出「撞臉將經國」，留言也釣出本人回應了。





新竹副縣長元旦升旗罕戴「黑框眼鏡」！網驚喊「神似蔣經國」…本尊回應了

新竹縣長陳見賢（前左3）罕戴黑框眼鏡，出席元旦升旗典禮。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

新竹縣副縣長陳見賢元旦當天出席新竹縣政府舉辦的升旗典禮，事後他在臉書PO出3張典禮照片，並寫下：「元旦的清晨，國旗緩緩升起，新的一年，也在這一刻展開。馬年，象徵向前的力量，祈願國運昌隆、人民安居樂業，也願每一位縣民事事順心、天天開心。元旦快樂，新年平安」。

不少網友發現戴上黑框眼鏡的陳見賢（右）竟撞臉蔣經國（左）。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

沒想到，其中一張陳見賢的獨照，被網友發現「神似蔣經國」，從畫面中可見，陳見賢典禮當天戴著黑框眼鏡，露出親切且沉穩的微笑，眼神看向前方，不管是角度還是神韻，都激像蔣經國。不少網友在留言區表示「主委戴眼鏡起來 有神似蔣經國總統」、「像蔣經國欸」、「經國、見賢～傻傻分不清楚」、「經國先生，看不見，見你依舊存在」、「親切又務實的形象，跟我們敬愛的經國先生好神似」。

陳見賢解釋自己戴上黑框眼鏡是因為眼睛酸澀，為了顧眼睛而戴的。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

針對網友稱他撞臉蔣經國一事，陳見賢也做出回應喊：「真的嗎？謝謝您的讚美」。同時他解釋了戴眼鏡的原因，是因為近期市政繁忙，加上行程緊湊，眼睛有些酸澀，因此才戴上眼鏡保護視力。另外他也提到，造型改變是新氣象，但服務鄉親、建設新竹縣的心永遠不會變。





原文出處：新竹副縣長元旦升旗罕戴「黑框眼鏡」！網驚喊「神似蔣經國」畫面曝…本尊回應了

