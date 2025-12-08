新竹動物園慶生挺保育 「動物繪本故事大冒險」決賽12/14登場





新竹市立動物園慶祝89年週年慶，推出「動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽，邀請全國親子組隊發揮創意拿獎金。動物園表示，共有10組入圍決賽並將於12月14日進行現場比拼，當天亦有保育攤位、展覽、親子工作坊與精采的互動演出，歡迎喜歡動物的大小朋友一起為動物園慶生。

代理市長邱臣遠表示，「89週年動物繪本故事大冒險」以親子說故事比賽拉開序幕，為推廣動物保育與環境教育，動物園透過辦理比賽鼓勵親子從閱讀開始認識動物，親子須結合創意與團隊合作完成一場說故事表演，寓教於樂且富有意義。今年計共有61組親子報名參賽，初賽透過網路投稿影片，評選出前10名進入決賽，決賽將於12月14日10時於動物園熱烈展開，並於同一日下午14時舉辦記者會暨頒獎儀式，第一名將獲得豐富禮品與圖書禮券10,000元。

邱代理市長說明，「動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽為2人一組報名參賽，每組成員至少一位須為幼稚園至國小在學之學生，另一位則不限。分為網路初賽與現場決賽，皆由相關領域評審依據故事內容、表達能力、創意與互動性、團隊合作等項目評比，考驗組員之間的創意、默契與表現力。動物園更提供今年5月出版的繪本《樂樂，你在找什麼？》試閱檔作為比賽素材，鼓勵親子透過閱讀更認識動物。

產發處表示，決賽當天除了有參賽選手激烈的比拼，現場也有動物保育攤位、互動展覽、親子工作坊與天馬劇團等精采互動演出。親子工作坊分兩種主題、共三場次，分別為「古生物化石工作坊」與「一起當野地探險家！」，一場10組親子共20人，由專業的講師帶領，從不同的角度認識動物，獲熱烈響應已報名額滿。



