新竹動物園汙水處理出包！圖書館淹水飄異味 挨批過度商業化

新竹市動物園重新整修後於民國108年重新開幕，市府將湖畔料亭、氣象站、昆蟲館、玻工館春室、森林食堂等空間委外經營。（王惠慧攝）

新竹市動物園重新整修後於民國108年重新開幕，市府將湖畔料亭、氣象站、昆蟲館、玻工館春室、森林食堂等空間委外經營，但是市議員蔡惠婷、廖子齊及林彥甫等人提出，包括廚餘汙水過多、動物園圖書分館排水問題造成異味，盼能改善；市府表示，將持續改善環境、提升服務品質。

市議員蔡惠婷指出，動物園遊客中心1、2樓空間由咖啡廳進駐，經常座無虛席。但由於生意太好，咖啡廳連帶也產生不少廚餘汙水，致使汙水量大於原先建物所配置的處理能量。議市府必須先重新整理遊客中心1、2樓及地下室的排水設施，擴大汙水處理量能。

市議員蔡惠婷、廖子齊及林彥甫等人提出，包括廚餘汙水過多、動物園圖書分館排水問題造成異味，盼能改善。（時代力量黨團提供／王惠慧新竹傳真）

此外，市議員廖子齊也批評，現行空間規劃過度商業化且市立圖書館「動物園分館」位於遊客中心的地下1樓，與之共用管線、汙水處理設施也位於地下室，管線老舊，每當排水系統失靈時，就會發生汙水逆流、地下室淹水並伴隨異味，嚴重影響公共閱讀空間的衛生與安全。

市議員林彥甫蓻說，假日地下室閱讀空間擁擠壅塞，亦缺乏友善親子動線；遊客中心1、2樓無提供非消費者使用的區域，家長只能帶孩子坐樓梯用餐，也質疑委外底價偏低，1、2樓共70坪月租金底價僅4.2萬，每坪600 元，低於周邊行情，提醒市府應防堵承攬人轉租牟利。

針對圖書館偶因馬達故障造成淹水情況，市府回應，動物園已請廠商了解實際發生狀況與問題，刻正規畫將此空間地下室與1樓2樓汙水管道各自獨立運作，並據以執行確保地下室圖書館汙水運作正常。

產發處提到，有關提供民眾公益空間，動物園周邊場域有諸多不需費用公益區域，例如台灣昆蟲館新竹分館提供民眾觀看動物、體育運動場24小時供民眾使用、春室玻璃工坊大階梯共民眾觀賞玻璃製作工藝、孔廟供民眾參觀與休憩等，持續回饋民眾，讓民眾擁有優質的休憩體驗。

至於權利金部分，產發處說明，本案重新規畫依據財政處相關辦法核算最低權利金為每年200萬元，合約6年共可增加市庫1200萬元收入，可強化市財源，另今年到期合約權利金為每年161萬元，至今已增加市庫966萬元收益。未來將持續檢討並優化委外計畫，兼顧公共性與服務品質。

