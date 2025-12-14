新竹動物園「動物繪本故事大冒險」決賽 寓教於樂落實動保教育





新竹市立動物園「89週年動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽，14日入圍決賽的10組親子現場激烈比拚，製作道具、發揮巧思與團隊默契，冠軍組別以精采的演出憑實力奪冠，獲得豐富獎品與10,000元圖書禮券。代理市長邱臣遠亦前往保育攤位、互動拼圖展及親子工作坊，並觀賞說故事姐姐與精采的表演，與現場民眾一同熱鬧慶生。

邱代理市長表示，感謝每組參賽親子熱情響應動物園動物保育理念，以動物繪本結合創意與團隊合作呈現精彩的說故事表演，在舞台上發光發熱，值得肯定。說故事表演總共有61組親子報名參賽，初賽選出10組進入決賽，冠軍組別以穩健的台風、大方的談吐，創意的演繹中展現優秀的團隊默契，脫穎而出獲頒圖書禮券10,000 元以及豐富好禮，包含繪本《樂樂你在找什麼?》乙本、河馬樂樂玩偶組（共4款）、河馬樂樂水晶球1個，所有親子都在與寓教於樂的活動中創造美好回憶，滿載而歸。

新竹市立動物園「89週年動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽圓滿落幕。

產發處表示，活動現場規劃動物保育攤位、互動展覽、親子工作坊、說故事姐姐、天馬劇團精采的互動演出。其中，「野地探險家」工作坊，由專業的講師帶領親子從遊戲和實作中共學共玩，從不同的角度認識動物。另外更有動物拼圖互動展，讓民眾從拼圖配對中加深對動物與自然環境的重視。



