新竹動物園89歲生日慶 「動物繪本故事大冒險」決賽周六登場

新竹市立動物園「八十九週年動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽決賽十四日登場，凡符合比賽規範，即可獲得參加獎繪本《樂樂你在找什麼?》。 (記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市立動物園要過八十九歲生日囉！園方為慶祝八十九週年慶，推出「動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽，邀請全國親子組隊發揮創意拿獎金。動物園表示，今年共有六十一組親子報名參賽，透過網路投稿影片，評選出前十名進入決賽，並將於十二月十四日在現場進行比拼，當天也有保育攤位、展覽、親子工作坊與精采的互動演出，歡迎喜歡動物的大小朋友一起為動物園慶生。

新竹動物園指出，「動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽為兩人一組報名參賽，每組成員至少一位須為幼稚園至國小在學之學生，另一位則不限，分為網路初賽與現場決賽，皆由相關領域評審依據故事內容、表達能力、創意與互動性、團隊合作等項目評比，考驗組員之間的創意、默契與表現力，動物園更提供今年五月出版的繪本《樂樂，你在找什麼？》作為比賽素材，鼓勵親子透過閱讀更認識動物。

產發處表示，決賽當天除了有參賽選手激烈的比拼，現場也有動物保育攤位、互動展覽、親子工作坊與天馬劇團等精采互動演出。親子工作坊分兩種主題、共三場次，分別為「古生物化石工作坊」與「一起當野地探險家！」，由專業講師帶領，從不同的角度認識動物，獲熱烈響應已報名額滿。

動物園補充，「動物繪本故事大冒險」親子說故事比賽報名者凡符合比賽規範即可獲得參加獎「繪本《樂樂你在找什麼?》乙本」，入園決賽的前十名，可獲得河馬樂樂玩偶組（共四款）、河馬樂樂水晶球，以及千元圖書禮券，第一名最高一萬元，當天的動物保育攤位也有集章活動，完成集章即可兌換限量精美小禮。活動詳情請上新竹市立動物園粉專( facebook.com/hsinchuzoo )。