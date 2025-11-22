新竹北區社造與青年見學成果展登場 展現社區行動與永續韌性

114年北區社區營造暨青年見學成果展分享會，展現在地行動的韌性與永續。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館「在地韌性、交織永續，一一四年北區社區營造暨青年見學成果展分享會」廿二日舉行，透過展覽導覽、團隊分享與現場演出，讓參與者深入理解社區如何以文化行動回應變遷、實踐永續，展期至廿七日。

明新科技大學校長呂明峰表示，身為本計畫的執行單位，明新科大深信文化並不只是保存，而是與社區共生的日常實踐。今年我們陪伴多組團隊在地深耕，從都市巷弄到山海之間，從高齡書寫、農村創生到青年行動，一步步看見社區在行動中累積出的韌性，也在對話中編織出世代共好的可能。

廣告 廣告

後續進行「一一四年北區社區營造暨青年見學成果展」展區導覽及分享會，由社造團隊分享行動過程中的轉折與收穫，從都市農耕、高齡共寫、聾人手語推廣、青年走讀、工藝走廊到老市場再生，展現社區如何在串連與實踐中穩健前行。為了讓青年認識全臺各地歷史文化多元樣貌，並從基礎推動社區營造人才傳承，創造青年接觸地方的機會，也以北區獲選之百大文化基地為見學場域，規劃兩項青年見學行動方案，在本次展覽中展示行動成果，獲得現場高度關注。

此外，朗朗美好工作室也在美學館互動館現場辦理親子共讀活動，讓與會貴賓及遊客感受繪本生活美學，提供情感連結與公共參與的起點，看見繪本社區營造的可能性。

新竹生活美學館館長葉于正表示，社區營造的關鍵，在於讓地方故事持續被說出、被看見，本次展覽正是一個開放的交會場域，以在地韌性及交織故事永續讓我們看見地方的努力，也打開未來可能的連結。