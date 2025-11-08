新竹北埔廂型車撞壞紅磚 整輛慘翻落內豐石橋下
新竹縣北埔鄉大坪路上的內豐石橋今（8）日發生墜橋意外，一輛銀色廂型車疑似撞壞磚造護欄，整輛車翻覆橋下，導致該路段雙向暫停通行，目前已派吊車到現場協助救援，詳細事發原因仍待釐清。
有民眾在臉書社團「我是新竹縣北埔人 」發文指出，外坪村觀音仙水的內豐石橋又出事，一輛廂型車撞壞磚造護欄墜落溪河，而且這情況不是第一次發生，提醒經常前往觀音仙水取水的民眾要小心。
事實上，該座內豐石橋擁有約68年歷史，曾是電視劇《茶金》取景地，也是前往觀音仙水取水的必經之路。然而，今年4月才有民眾駕車不慎撞壞磚造護欄，怎料才過半年又發生類似情況，也引發當地民眾質疑道路地形設計是否存在瑕疵。
