新竹區監理所一站式高齡服務 幫助長輩輕鬆換照

新竹區監理所將於十二月廿二日在湖口推出一站式高齡服務，幫助高齡長輩輕鬆換照。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

關心高齡駕駛的行車安全及提升高齡駕駛人之換照意願，新竹區監理所將於十二月廿二日下午二時至四時，跨機關聯合湖口鄉衛生所推出一站式體檢與換照服務。

新竹區監理所提醒高齡駕駛人，當日體檢前記得準備「身分證」、「一吋相片四張」。若高齡駕駛自行評估沒有駕車需求，駐點當日亦協助受理自願繳回註銷駕照。

新竹區監理所表示，因應我國進入高齡社會，高齡駕駛人口逐年成長，交通部規定，七十五歲以上高齡駕駛人需要每三年定期換發駕照。希望透過本次貼心辦理跨機關一站式高齡體檢及換照服務，減少高齡駕駛人往返監理單位換照奔波辛勞，有效提升高齡長輩換照意願，以協助高齡者安心駕駛，達到「保障行車安全」與「延續高齡者行動力」目標。

另外，高齡駕駛人如有受違規記點或吊扣處分，但考量仍有駕車需求，須於收到換照通知單三個月內，盡速完成檢測並至監理單位辦理換照，逾期將會逕行註銷駕照。