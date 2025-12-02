新竹半導體業父子3人製槍彈抗動亂 法官認危害治安判刑併科罰金

新竹半導體業父子三人製槍彈抗動亂，法官認為是治安重大危險均判刑。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕從事半導體設備的新竹劉姓父子，對槍械彈藥甚感興趣，認為如存放大批槍械，遇到動亂時應能自保維護家人安全，從110年起大量改造槍彈，並試射改良測試殺傷力，新竹地院認為父子3人持槍對他人生命及社會治安構成重大潛在危險，依非法製槍罪重判8年6月不等徒刑還併科罰金。

法官調查，從事半導體設備維修的劉順財與半導體設備碩士工程師劉家煒父子，對於槍彈素來均甚感興趣，且認為若能自備具殺傷力槍枝、子彈藏放家中，於遇動亂時應能自保維護家人安全，110年起在住處內，由劉家煒透過網路訂購模型槍、未貫通之槍管、彈簧及彈匣等槍枝零件，由劉順財打磨製作並安裝撞針，再以電鑽貫通槍管，並使用鑽頭及膛線刀拉製膛線方式，製造具殺傷力改造手槍8枝，以及已貫通槍管3支以供備用。

劉家煒另透過網際網路訂購彈殼，或由劉順財及劉家煒前往實體模型槍店購買PAK空包彈及彈頭，劉順財則將所購得、原不具殺傷力之彈殼底部鑽孔，再將PAK空包彈之底火帽及適量火藥裝填至彈殼，最後加裝彈頭成為具殺傷力改造子彈共150顆。

事後父子2人到新竹縣寶山鄉內等處試射，以測試殺傷力，劉順財則製作手冊紀錄製作及改良過程。

劉順財並將改造子彈上膛及開啟保險的改造手槍，交給也是半導體設備工程師的兒子劉家棋射擊水瓶3次，並由劉家煒在旁持手機錄下過程。

法官審酌被告劉順財父子3人均無視法令誡命，劉順財、劉家煒非法製造、持有槍枝及子彈、劉家棋非法持有槍枝，對於他人生命、身體及社會治安構成重大潛在危險，劉順財、劉家煒製造及持有槍彈等違禁物之數量甚鉅，持有時間長達數年，劉順財甫遭查獲時否認犯行，對於調查不甚配合，更有誤導辦案行為，直到槍枝遭查獲後始坦承犯行，犯後態度難認良好。

法官將劉順財依共同製造非制式手槍罪重判8年6月，併科罰金30萬元。劉家煒有期徒刑4年，併科罰金20萬元。劉家棋有期徒刑2年6月，併科罰金5萬元。

