新竹南寮外海小遊艇翻覆 一人落海獲救

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹南寮漁港傳出小遊艇翻覆意外，1名男子落海溺水，消防人員趕往救援時，該男已被附近漁船救起並返港送醫，原本意識不清，但送醫急救後已經恢復意識。

竹市消防局上午10點多受理民眾報案，指南寮漁港出海口有一小遊艇翻覆，1人落水，南寮分隊立即趕往搜救，消防人員趕到時，溺水者已被附近漁船救起，但意識不明。

消防局初步瞭解，落水的孫男年約65歲，搭乘的小遊艇翻覆後，在外海落水被漁船救起送上岸，意識不清且口中有大量分泌物，現場有低體溫的情形，給予抽吸及保暖後持續觀察患者的生命徵象後，送醫急救。所幸患者到院後恢復意識，已能正常溝通。

