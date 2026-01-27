新竹南寮漁港遊艇翻覆 1人落水幸救起

竹南寮漁港傳溺水意外，65歲男子幸及時救起無大礙。（圖：消防局提供）

新竹南寮漁港今天（27日）上午傳出小遊艇翻覆意外，65歲孫姓男子落海溺水，消防人員獲報趕往救援，幸好孫姓男子已被附近漁船及時救起，原本意識不清，送醫急救之後孫姓男子已經恢復意識。

新竹市消防局是上午10點多受理民眾報案，指稱南寮漁港出海口有一艘小遊艇翻覆，65歲的孫姓男子不慎落水。南寮分隊獲報立即趕往搜救，消防人員趕到時，溺水者已被附近漁船救起，但意識不清且口中有大量分泌物。由於現場氣溫相當低，孫姓男子有失溫現象。救難人員給予抽吸及保暖後，持續觀察患者的生命徵象後，送醫急救。患者到院後已恢復意識，已能正常溝通，至於落水的確實原因，則由消防人員進一步了解當中。（彭清仁報導）