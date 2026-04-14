新竹司機遭醉漢打傷開往派出所 醉漢再揮拳打所長判刑2月

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〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市段男酒後搭車回家途中打傷司機，司機憤而開車到南門派出所報案，沒想到段男又揮拳攻擊所長，新竹地院依妨害公務罪將段男判刑2月。

法官調查，去年10月16日晚間10點多，段男在新竹市酒吧飲酒後，搭乘陳男車子返家，途中因細故自後座攻擊陳男，陳男於是開車到新竹市警局第三分局南門派出所報案求助。

所長胡育任見段男酒醉精神不濟，先讓其坐在一旁休息，同時轉向陳男瞭解段男攻擊他的原因。

之後陳男步出派出所外抽菸，胡育任跟隨其步出派出所察看，等胡育任返回所內，段男因酒後情緒激動，明知胡育任當時正依法執行警察職務，竟基於妨害公務犯意，徒手揮拳攻擊胡育任，以此強暴方式妨害胡員執行公務。

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事後段男於警詢及偵訊時，均聲稱酒後不記得發生何事。

法官審酌段男因酒後情緒激動，竟率爾揮拳攻擊被害人即南門派出所所長胡育任，妨害國家公權力執行，所為實不足取，最後依妨害公務罪判刑2月。

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