新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了

台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。

交大震破水管，天花板水噴濺，設備浸水，地上大片積水。（圖／TVBS）

強震襲來時，新竹「吊車大王」胡漢龑位於6樓的豪宅內，天花板上的水晶燈隨著地震劇烈搖晃，與燈架不斷碰撞發出金屬聲響，同時伴隨著地震警報聲。胡漢龑表示，這是他第一次看到這樣的景象，地震還引發第二次警報。

陽明交通大學也出現嚴重災情，教室外走廊出現大片積水，水甚至流到大樓外。一名學生表示，電腦教室整個水管破掉，從天花板掉下來，情況相當嚴重。地震當下，教室內的水管被震到破裂，天花板水柱傾盆而下，一直漏到凌晨3點，地板上出現大片積水，電腦設備全都遭殃。目前陽明交大的工程三館經過緊急處理後已停止漏水，校方將盤點毀損的電腦設備並進行更換。

地震發生後，有網友在社群平台發文，分享Google地圖顯示新竹科學園區附近路段出現塞車情形，推測可能是工程師們趕回竹科處理緊急狀況。貼文下方甚至有工程師留言，無奈表示「值班中，心已死」，即使放假也必須回去上班。

位於新竹科學園區的台積電廠區，在地震第一時間也依照緊急應變程序將人員疏散到室外。此次強震引起國際關注，德國之聲等外媒以大篇幅報導台灣地震情況，特別關注台積電在地震時的應變狀況，顯示台灣半導體產業對全球供應鏈的重要性。

