新竹同濟會攜手送暖偏鄉 五峰鄉「一會一校」助學童度寒冬

【警政時報 林照東／新竹報導】新竹市祥鈺、慈祥，以及新竹縣雙十永利、同德國際同濟會，16 日下午攜手前往新竹縣五峰鄉，聯合舉辦年度「一會一校」捐贈暨學童關懷宣導活動。四會齊力投入資源與人力，透過實際行動關懷偏鄉學童，為寒冬中的校園注入溫暖與希望，深獲師生肯定。

新竹縣市多個同濟會聯合前進五峰鄉，攜手舉辦「一會一校」捐贈暨學童關懷活動，與師生合影留念，場面溫馨感人。（圖／記者林照東翻攝）

本次活動由同濟會竹苗分區第 33 屆候任區主席候選人蘇永勝統籌發起，並由祥鈺會長黃宜楨、慈祥會長張文興、同德會長劉桂蘭及雙十永利會長洪麗雲共同率領會員參與。祥鈺創會長黃玉梅亦親臨現場，並擔任學童教育宣導主講人，展現同濟人長年深耕公益的行動力。

活動結合義剪服務，同濟會成員為學童整理儀容，以實際行動傳遞關懷與溫暖。（圖／記者林照東翻攝）

此次捐贈對象涵蓋五峰國小、桃山國小、花園國小及花園國小竹林分校，四會共同選出 15 位急需關懷與協助的學童，進行一對一捐贈與「同濟家園」助養金支持，確保資源能精準送達最需要的孩子手中。為鼓勵學童培養運動習慣、強健體魄，現場亦加碼捐贈 15 顆全新籃球，為校園活動增添活力。

同濟會員與校方師長、學童齊聚一堂，展現民間公益團體深耕偏鄉教育的行動力。（圖／記者林照東翻攝）

除物資與助養金外，活動亦結合反毒、反霸凌及反詐騙宣導，由黃玉梅以深入淺出的方式，教導學童辨識生活中的潛在風險，建立正確的自我保護與求助觀念，為校園安全多添一道防線。

捐贈儀式結束後，同濟會員隨即投入學童關懷行動，落實「同濟家園」計畫精神，陪伴孩子進行課業輔導與生活互動，讓關懷不只停留在物資層面，更落實在長期陪伴。

多位校長亦到場致謝，包括五峰國小校長王賢、桃山國小校長蘇美娟，以及花園國小暨竹林分校校長張蓉峻，皆表示同濟會的到來，對偏鄉教育與學童心理支持具有莫大鼓舞力量。

祥鈺會長黃宜楨指出，看見孩子們純真的笑容，就是同濟人持續付出的最大動力。未來也將秉持「關懷兒童、服務社會」的核心宗旨，持續走進更多需要被看見的角落，讓愛與希望在社會中不斷延續。

