新竹唯一大地沉浸式共演 東興圳光藝節迎來星光壓軸

▲東興圳光藝節即將於1月4日閉幕。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2025東興圳光藝節展期跨越2025、2026兩個年度，將於115年1月4日正式閉幕，閉幕活動將於 115 年 1 月 3 、4 日登場，將以全新型態的戶外沉浸展演形式，為年度光影藝術帶來最終壓軸，新竹縣長楊文科邀請民眾，走進東興圳水岸，在光影與身體交織的現場，迎來光藝節的精彩尾聲。

閉幕演出由光影藝術家張方禹攜手 InTW 舞影工作室，推出大地共演沉浸式作品《Before the star fall｜星星劃過天空之前》，演出結合光影藝術、當代舞蹈與自然場域，以東興圳水岸作為舞台，讓舞者的身體、雷射光束與河岸空間產生流動對話，引領觀眾在夜色中重新感知時間、空間與城市記憶。

《Before the star fall》以天文現象為創作隱喻，凝視星星劃過天空之前的臨界狀態——能量尚未釋放、時間彷彿屏息的瞬間。演出透過精準而冷冽的光束結構，結合舞者於水岸場域中的移動與停留，營造短暫卻高度集中的感官體驗，呈現表演藝術如同星光般誕生、燃燒、消逝，只存在於當下的獨特性。

新竹縣政府文化局表示，此類結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的戶外沉浸展演形式，為新竹地區首次且唯一呈現。觀眾不僅是觀看者，更被邀請成為場域中的一部分，在行走與停駐之間，與光影共同完成這場無法複製的夜間演出。

閉幕活動自下午起，東興圳水岸同步規劃熱鬧豐富的週末場景，集結約 40 組市集攤位，並安排街頭藝人、氣球與泡泡等互動體驗；「逐光」星願舞台也將於閉幕週末開放素人民眾報名登台演出，不論是音樂、舞蹈或各式創作，象徵每一個人都能站上舞台、閃閃發光，成為光藝節最真實也最溫柔的風景。

「2025東興圳光藝節」閉幕壓軸彩蛋，不僅為展期畫下句點，也為城市留下關於星光、時間與記憶的深刻伏筆。誠摯邀請民眾把握展期最後時刻，走進東興圳，在星光尚未散去之前，共同見證光影藝術與城市風景交會的關鍵瞬間。