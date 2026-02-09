新竹國立大學驚傳墜樓 23歲男學生倒臥校園「已屍僵」

救護車示意圖。廖瑞祥攝



過年前驚傳墜樓！今天（2／9）新竹市某國立大學傳出意外，學生們已經放假的校園，竟發現一具23歲男學生，救護人員到場後，發現男學生已有屍僵情形，雙腿骨折，疑似由高處墜落。校方證實此事，但無法透露相關細節。

根據了解，校方一名清潔人員今天清晨約4時許，竟在校園內發現一名男學生倒臥地面，疑似從高處墜落，校方獲報後立即通報119到場處理，救護人員到場後，發現男學生已有屍僵情形，沒有明顯外傷，但雙腿有骨折，送醫宣告不治。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

