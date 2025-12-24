「新竹在地茶花 × 短期租用」 中華大學再造產業新價值





中華大學第六屆「茶花祭—馥活茶花智慧創生USR計畫成果展」再度突破傳統，推出全新亮點「茶花租借服務」，以「新竹在地茶花 × 短期租用」為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。創新模式不僅降低一次性購買與資源浪費，還讓茶花在專業養護下延長生命週期，為地方茶花農創造穩定收益，形成企業、農民與環境共榮的循環。

中華民國茶花學會理事長陳惠珠指出，茶花在台灣擁有深厚文化底蘊與國際市場潛力，呼籲社會大眾不應僅將茶花視為觀賞花卉，而要看見其文化價值與產業發展機會。她肯定中華大學長期推動茶花研究與創新應用，並期盼透過產學合作，讓茶花產業在國際舞台綻放光彩。

茶花展邀請大家漫步茶花園，賞花、看展、品茶，感受綠意美學。

中華大學副校長兼USR計畫主持人解鴻年強調，茶花祭不只是賞花活動，更是USR理念的實踐場域。透過跨院系合作與地方連結，學生走入社區，參與課程共創、導覽解說與手作體驗，培養專業能力與社會責任。他希望學生不僅學習知識，更能在地方創生與文化保存中找到實踐的力量。

十二家企業與茶花園夥伴當日活動中完成「茶花租賃（以租代購）」合作意向簽署，象徵產學共創與地方共榮。根據試算，單盆中型茶花租借六個月可減少約100公斤CO₂e碳排放，顯示永續並非遙不可及，而是從一盆花開始。除了展覽與簽署儀式，現場更安排「茶花自行車小旅行」，由師生與在地夥伴共同帶領民眾探索茶花園區，體驗地方文化之美；並邀請社區好夥伴–東香社區發展協會帶來精采表演《再創高峰》，以活力與創意為活動增添溫度。



