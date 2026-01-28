新竹地區115年春節疏運措施 新竹區監理所籲民眾多搭乘大眾運輸

新竹地區一一五年春節疏運，新竹區監理所所長孫榮德（中）及各大眾運輸業者，籲請民眾多搭乘大眾運輸。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

一一五年春節連續假期即將到來，為鼓勵民眾在春節期間搭乘公共運輸，新竹區監理所所長孫榮德表示，已配合公路局「春節連續假期疏運計畫」，協調轄內各客運業者完成相關場站及車輛整備，將視春節期間人潮情況，請業者機動調整加開班次，確保春節公共運輸暢行無虞。

孫榮德所長表示，為持續鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節連假期間公路局亦有提供一系列客運優惠措施。在國道客運優惠部分，民眾於二月十三日至廿二日期間，搭乘指定八十八條國道客運路線可享票價六折優惠，新竹區監理所轄管九００三及九九一０路線採原票價六折優惠，九００三三排座原實收全票票價一百五十五元，調整為優惠價九十元、四排座原實收全票票價一百卅元，調整為優惠價七十五元；九０一０三排座原實收全票票價一百八十五元，調整為優惠價一百一十元。

其次在轉乘優惠部分，持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。不同於以往，本次春節加碼優惠轉乘指定幸福巴士路線免費，歡迎多加利用。

在旅遊路線方面，新竹地區一日暢遊可選擇搭乘「台灣好行獅山縣」，該路線沿途停靠綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點，民眾不妨利用春節期間體驗新竹地區在地客家風情。另出遊期間亦歡迎下載「iBus公路客運」APP，以隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次和相關乘車訊息。

台鐵新竹站表示，三千型對號列車，每天現場提供二百張無座位票，供民眾選擇搭乘大眾運輸。高公局則表示，今年春節並未提供前二十公里免費，而係按一般高速公路收費。