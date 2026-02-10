新竹地方檢察署攜手警廣 解析地面師詐騙手法與不動產防詐關鍵

新竹地檢署主任檢察官黃振倫（中）攜手警廣，上節目為聽眾解析地面師詐騙手法與不動產防詐關鍵。（新竹地檢署提供）

記者彭新茹／新竹報導

為提升社會大眾對詐騙犯罪的警覺與防範意識，新竹地方檢察署與警察廣播電台新竹分臺攜手合作，主任檢察官黃振倫接受節目主持人專訪，針對近年頻繁出現的「地面師」不動產詐騙案例，向民眾分享實務觀察，並說明不動產防詐的重要觀念與具體作法。

黃振倫於節目中表示，詐騙犯罪往往具有高度隱蔽性，初期可能只是一通電話或一則看似正常的訊息，卻可能在短時間內造成民眾重大財產損失，甚至失去不動產。近年引發關注的「台版地面師」詐騙案件，該類案件常結合專業分工與制度漏洞，鎖定高齡者、旅居海外人士或繼承關係複雜之不動產，藉由偽造文件或營造合法外觀完成產權移轉，對被害人財產安全造成嚴重衝擊，並特別提醒民眾要有「擁有資產不能放著不管，不動產更需主動管理」的概念，早日建立防護與管理機制，才能避免成為詐騙集團覬覦的目標。

至於具體預防措施，黃振倫特別介紹「預告登記」制度，指出其可有效防止未經同意之不動產處分行為，形同為房屋加裝第二道法律防線。同時，也建議民眾搭配使用「地政防詐三寶」，包括地籍異動即時通、住址隱匿及指定送達處所等措施，透過即時監測與個資防護，降低不動產遭詐風險。

新竹地檢署呼籲，政府近年續強化打擊詐騙犯罪力道，但民眾自身警覺仍為最關鍵的防護措施，提醒民眾務必牢記「三不一要」原則，一係不點擊不明連結、不交付存摺、密碼或驗證碼、不輕信穩賺不賠話術，遇有疑似詐騙情形，應立即撥打一六五反詐騙專線查證。