新竹地檢署國家安全暨營業秘密辦案團隊榮獲114年公務人員傑出貢獻獎 守護科技神山

新竹地檢署國家安全暨營業秘密辦案團隊榮獲一一四年公務人員傑出貢獻獎 ，持續守護科技神山。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為守護我國科技優勢與產業根基，臺灣新竹地方檢察署於民國一０二年率全國之先，成立「國家安全暨營業秘密辦案團隊」，由具備司法、經濟、科技與國安專長的檢察官組成，專責偵辦跨境經濟間諜、假外資滲透與營業秘密竊取案件，建構結合司法與科技的防護體系，今年團隊榮獲一一四年公務人員傑出貢獻獎。

新竹地檢署表示，獲獎是對新竹地檢署全體檢察官與同仁長年堅守科技防線、推動司法創新的最高肯定。此榮耀不僅屬於新竹地檢署團隊，更屬於每一位在崗位上默默奉獻、守護法治與正義的法律人。將以此榮耀為新起點，秉持專業、熱忱與信念，持續守護台灣科技的根基，讓司法的力量，成為國家產業最堅實的後盾。

新竹地檢署指出，十餘年來，團隊成員不斷更迭、傳承，建立「護山者」象徵，代表在科技業者築起的護國群山背後，有一群司法守護者默默堅守山腳，讓神山屹立不搖。團隊從草創期的少數成員到如今的完整專組，歷經世代傳承，將前輩的偵查經驗與策略制度化，形成可持續運作的「科技國安司法模式」，每一位成員都以「讓技術留在台灣、讓人才安心發光」為信念，接力守護國家競爭力。

主任檢察官黃振倫表示，團隊偵辦多起重大跨境經濟間諜案件，成功阻止晶圓製程、IC設計、AI模型等重要技術外流，並促成「國家安全法」增訂經濟間諜罪、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，推動司法由事後追訴懲罰轉向預先制度防禦，成為守護國安與產業競爭力的重要基石。除查緝案件外，團隊亦與竹科管理局、工研院、竹科同業公會及大學等網絡夥伴合作，建構防洩制度、培養保密意識，落實「司法即保護」理念，打造具韌性的科技司法防線。