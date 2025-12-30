新竹地院被搜索1／桃花醜聞才落幕！新竹公辯又鬧侵占 正義象徵淪笑柄

新竹地院公設辯護人林建和桃花醜聞落幕以後，竟然又因涉犯侵占法院宿舍的雙人床組遭到檢方提起公訴。（圖／投訴人提供）

新竹地方法院兩年前遭媒體披露資深公設辯護人林建和和同事緋聞，震撼司法界，新竹地院隨即發布新聞稿澄清，指雙方交往時無婚姻關係，桃色風波看似平息，不過本刊接獲爆料指出，林建和其實桃花不斷，近來甚至因為與女性密友假公濟私案情曝光，驚動新竹地檢署，連累新竹地院慘遭檢察官登堂入室，9月間大陣仗前往新竹地院搜索職務宿舍，扣押公發配置給林建和的床具組，讓新竹地院顏面無光、相當難堪！

法院「公設辯護人」職務，因金鐘獎迷你影集「八尺門的辯護人」而廣為民眾所知，但新竹地院公設辯護人林建和卻與劇中形象大相逕庭，不僅鬧出桃花緋聞，如今又涉嫌侵占。（圖／catchplay提供）

林建和的「公設辯護人」職務，因金鐘獎迷你影集「八尺門的辯護人」而廣為民眾所知，這是編制於法院底下的公務人員，設立目的是為了讓國民在接受公平審判時，都能夠保障的基本人權。在刑事訴訟中，倘若被告因為沒有能力聘用律師做為辯護人，那麼國家就必須提供辯護服務，為須要的被告安排公設辯護人以保障其辯護的權利。

「八尺門的辯護人」劇中李銘順飾演的公設辯護人佟寶駒專業正直的形象深植人心，讓外界視公設辯護人為「正義的象徵」，沒想到新竹地院公設辯護人林建和卻與劇中形象大相逕庭，不僅鬧出桃花緋聞，如今又涉嫌侵占導致「地檢搜索地院」的鬧劇，也因他而在新竹院檢上演。

知情人士向CTWANT爆料，本案的林男於1998年10月13日擔任新竹地方法院的公設辯護人一職，並向新竹地院借用位於於新竹縣竹北市縣政二路的職務宿舍。沒想到，當時林男因貪小便宜，將宿舍中所配備的全套雙人床組佔為己用，並透過搬家公司將床組贈給居住在中部的女性密友，只為討其歡心。

林建和疑似因貪小便宜，將宿舍中所配備的全套雙人床組佔為己用，並透過搬家公司將床組贈給居住在中部的女性密友，只為討其歡心。（圖／AI生成）

令人啼笑皆非的是，全套雙人床組的單價僅有1萬5000元，按理對領有等同法官高薪的林男來說，理應不至於構成難以負擔的經濟壓力，未料他卻知法犯法，將這一床本該屬於國家的被褥寢具，搖身一變，化身為他與女性密友之間「愛的證明」。

知情人士表示，林男事後為了躲避追查，在2014年新竹地院檢查宿舍家具設備時，故意將家具設備檢核單上的床組數量項目留白，謊稱並未借用雙人床組，最後導致新竹地院的院總務科財產管理人員被誤導，於是未將該床登載於職務宿舍家具財產卡中，林男因此逃過追查侵占該床組10年之久，最後因為被民眾告發，整起事件才東窗事發。目前林男也已經因涉犯刑法335條普侵占罪嫌而被檢方依法提起公訴。

對此，新竹地院回應表示，公設辯護人林建和所涉侵占案情已起訴並由法院分案，尊重合議庭的審理。另外，法院也已對林建和啟動行政懲處程序，目前還未結束。

