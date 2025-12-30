新竹地院被搜索2／色字頭上一把刀！ 新竹公辯為愛搞一床被子的貪瀆

新竹地方法院曾替林建和桃花案澄清，沒想到如今卻又因他的侵占案導致法院宿舍遭新竹地檢署搜索。（圖／報系資料照）

新竹地方法院的公設辯護人林建和疑為了要討女性密友歡心，竟將宿舍中隸屬於法院的雙人床組送給居住在中部的女性密友。2023年，林男被人踢爆有桃色風波，心虛的他疑為遮掩犯行，連忙要求女性密友透過搬家公司將床組運回宿舍，並竄改家具設備檢核單企圖脫罪。不過此事仍在民眾告發以後東窗事發，林男目前也於今年10月30日被新竹地檢署依照刑法335條普侵占罪嫌提起公訴。

知情人士表示，林男2012年間將雙人床組送出後，向法院的管理人員謊稱未借用床組後，便在家具設備檢核單上留白躲避犯行，以此方式侵占了雙人床組長達10餘年。但林男眼看2023年曾被爆料劈腿女同事，且因此深陷輿論風波後，逐漸萌生出作賊心虛的念頭，自那時起，林男也開始在構思該如何躲避追查。

知情人士爆料，林建和平時因拈花惹草與不少人結怨，最終遭民眾向新竹地檢署告發侵占床組涉嫌貪瀆。（圖／AI生成）

2024年12月2日林男要求收到市值1萬5000元雙人床組的女性密友，花費3000元請搬家公司將床組送回宿舍，再由林男暗中於家具設備檢核單上加註「+雙人床組1組+床墊1組+化妝台1組」疑似企圖以此手法來遮掩曾經為討好女性密友所犯下的罪刑。

然而，知情人士爆料，林建和平時因拈花惹草與不少人結怨，最終遭民眾向新竹地檢署告發侵占床組涉嫌貪瀆，新竹地檢署旋即偵辦此案。偵辦期間，檢調傳喚了新竹地院以及搬家公司等證人到案約談後，確認林男罪嫌重大，向新竹地院聲請搜索票獲准後，今年9月間由檢察官親率新竹縣調查站搜索新竹地院宿舍，並當場查獲該床組。

新竹地檢署獲報林建和貪瀆床具後，旋即偵辦此案，並由檢察官親率調查站幹員搜索新竹地院宿舍，最後提起公訴。（圖／報系資料照）

林男到案後對犯行坦承不諱，知情人士說，林男自知罪證確鑿，熟捻法律條文的他，為求減刑只好供出犯罪細節，新竹地檢署最終於10月30日偵結此案，依照刑法335條普通侵占罪嫌提起公訴，全案正由新竹地院審理中。

至於先前被檢方所查獲以及扣押的雙人床組則在被貼妥封條以後，交還給新竹地院保管。林男極盡心力想要用最划算的手法討女友歡心，但身為公設辯護人的他，千算萬算不僅沒有討到女性密友開心，甚至恐因此面臨判刑，真是「周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵」。

對此，新竹地院回應表示，公設辯護人林建和所涉侵占案情已起訴並由法院分案，尊重合議庭的審理。另外，法院也已對林建和啟動行政懲處程序，目前還未結束。

