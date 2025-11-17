新竹城市馬拉松交管失靈？賽道竟有貨車闖入
新竹市日前舉辦新竹城市馬拉松，卻有跑者反映，馬拉松起跑的賽道上竟有貨車闖入，直呼超扯。民進黨新竹市議員劉彥伶認為，馬拉松不只是行銷活動，更是涉及上萬名市民與跑者生命，呼籲檢討此事件；對此，市府回應，會虛心檢討並改進，將吸取今年經驗，讓未來賽事更加圓滿完善。
劉彥伶指出，她昨天參加新竹城市馬拉松的開幕活動，卻讓她看見極為嚴重的跑者安全危機。在賽事開始後不久，賽道中竟然突然闖入一輛貨車，雖然現場工作人員反應很快，即刻將貨車導引至旁邊的小巷子，但這樣的狀況不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見且不能接受的失誤。
劉彥伶說，從這起事件可以看出，現場指揮機制未能落實於交管事宜，導致嚴重的安全問題在賽道上出現；事前相關配套措施與溝通落差或未能落實，導致交管出差錯，演變讓跑者「肉身」擋車情形。她嚴正要求市府立即針對本次事件徹底檢討，強化交管落實與緊急應變機制，以維護1萬3000名跑者的基本安全。
對此，市府教育處表示，有關2025新竹城市馬拉松賽道有小貨車闖入事件，經查是小貨車闖進跑者入口處，交維工作人員有告知不得進入，但該車仍趁機闖入。爾後市府辦理相關活動時將加強交維工作及與民眾溝通，並將全面管制以維會場及跑者安全。
教育處說明，新竹城市馬拉松是新竹市最大型的運動盛事之一，每年皆獲得跑友多數正面評價，市府也依規確實做好交通維持計畫，務求賽事順利圓滿成功，若有不盡完美之處本處也會虛心檢討並改進，未來也將吸取今年經驗，讓未來的賽事更加圓滿完善。
