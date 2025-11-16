新竹城市馬拉松今登場！1萬3700名跑者穿梭風城 肯亞選手「霸榜」成最大贏家

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹城市馬拉松今（16）日登場，有逾萬名跑者共襄盛舉，更刷新歷屆報名紀錄，路線穿越新竹市區及多處城市地標，展現風城獨有的文化與城市風貌。本次賽事的最大贏家莫過於來自肯亞的多位長跑好手，肯亞選手勇奪馬拉松男子前三名、女子前兩名，連半馬男女組的冠軍也都是由肯亞選手拿下。

新竹城市馬拉松今（16）日登場，有逾萬名跑者共襄盛舉，更刷新歷屆報名紀錄，路線穿越新竹市區及多處城市地標，展現風城獨有的文化與城市風貌。（圖／市府提供）

市府說明，全程馬拉松男子冠軍由Francis Kioko Nzyoki以02:28:02的成績摘冠，第二名則是DAVID MBOGO MUGO以02:28:26些微差距與金牌擦身而過，Josephat Ombiro Auka以02:35:24成績取得第三名。

廣告 廣告

全程馬拉松組女子前兩名由肯亞選手Nancy Jebet Koech以02:58:04摘下后冠，Eunice Mukina Mutungi則以03:06:19取得第二，第三名則是由台灣女子百傑楊馥菁以03:14:01取得國內女子總一。

在半程馬拉松部分，首次取得AIMS認證的 21.0975公里距離，男子第一名由來自肯亞的Job Minacho Kamonde以01:05:55摘冠，第二名則是同樣由來自肯亞的Victor Kiprop Kiplagat以01:06:03緊追在後，第三名由臺灣馬拉松好手江彥綸以01:10:46完賽。

女子半馬第一名由來自肯亞的Petronila Nduku Musengya以01:23:53摘后，第二名由臺灣女子百傑好手吳宛靜以01:24:29得名，第三名由長跑精靈蘇鳳婷以01:25:02取得。

新竹市府秘書長張治祥表示，市府持續推動「運動城市」政策，打造友善、安全的運動環境，讓市民能在日常生活中享受運動帶來的健康與快樂。她也感謝所有跑者、志工及工作團隊的投入與付出，讓這場賽事順利進行，期盼大家都能以奔跑的姿態，感受風城獨特的熱情與自信。

教育處表示，新竹城市馬拉松在市府團隊的用心經營與推廣下，每年報名參加的選手都逐年增加，今年吸引全台超過13,700名者熱情參與，再次刷新報跑人數。為進一步提升城市運動品牌，營造健康、活力的都市氛圍，此次賽事增加多項亮點，包括今年全馬與半馬雙雙獲得國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)認證，為竹市賽事向國際接軌的重要里程碑。

更多FTNN新聞網報導

新竹棒球場整修完後恐無法打職棒？ 市府嚴正澄清：明年上半年將完工驗收

WBC／曾婉拒台灣！卡洛爾披上美國隊戰袍 與賈吉、阿姆斯壯組最強外野火力

金孫、至寶我要全部！ 古林睿煬、孫易磊2026續留日本火腿鬥士

