新竹城市馬拉松賽獲國際認證 逾1.3萬人報名

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）2025新竹城市馬拉松將於11月16日登場，新竹市政府今天舉辦起跑記者會指出，此次吸引超過1萬3700人報名，且全馬、半馬賽道均獲AIMS國際認證，象徵與國際接軌的努力。

記者會在新竹市政府前廣場舉行，竹市代理市長邱臣遠致詞表示，今年賽事加入「路跑賽事環境永續聯盟」，鼓勵跑者使用環保杯。同時，賽事總獎金提高至新台幣43萬元，並持續推動公益活動，將資源挹注在地體育班學子。

新竹市教育處提供新聞稿表示，今年全程馬拉松及半程馬拉松均取得AIMS國際賽道認證，是全台少數同時擁有雙認證的城市馬拉松，象徵與國際接軌的努力。

教育處指出，今年的完賽獎牌以東門城「迎曦門」為設計靈感，象徵希望與榮耀，也代表跑者堅持到底的精神，馬拉松不只是速度的比拚，更是一場與自己的對話。（編輯：龍柏安）1141106