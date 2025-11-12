新竹城市馬拉松11/16起跑 交管措施一次看
「二○二五新竹城市馬拉松」將於十一月十六日在樹林頭公園起跑！今年賽事共有「全馬組」、「半馬組」、「健康樂跑組」、「高級中學競賽組」、「休閒組」與「半馬團體賽」等多組別，吸引全台跑者齊聚風城，用雙腳丈量城市的熱情。交通處表示，為確保活動順利進行，當日上午市區部分道路將實施分段、分時段交通管制，提醒用路人提前留意相關資訊並配合改道行駛，造成不便敬請見諒。
教育處十二日表示，提醒所有跑者切勿違規代跑或冒名參賽，以維護賽事公平與自身安全。每位跑者的晶片資料都將作為成績與保險依據，請務必親自參與，共同守護賽事公信力。今年新竹城市馬拉松亮點滿滿，賽事規格與影響力再升級，全馬與半馬雙賽道再度通過AIMS國際認證，並正式成為AIMS國際賽會會員，與世界跑者接軌，更正式加入「台灣路跑賽事環境永續聯盟」，與台灣四大馬並進，共同推動減碳、減塑與環境保育，打造最具指標性的綠色永續賽事。
教育處指出，今年活動持續推動「跑步做公益、捐晶片挺體育」活動，並將於比賽當天與跑者一同開跑，用行動支持在地運動學子，展現跑步結合公益的正向力量。大會也號召跑者響應「一杯到底永續有你」活動，鼓勵減少使用紙杯，在賽道上實踐環保行動。參與者完成任務並拍照上傳至活動貼文留言區，即可參加抽獎，爭取精美好禮。
