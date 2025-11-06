新竹城市馬拉松16日登場

政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。

民視 ・ 6 小時前