新竹城隍廟前4砍1 小吃店員工遭砍「臟器外露」8人落網

小吃店員工疑似遭到尋仇，被惡煞闖入持刀猛砍，救護人員現場幫忙搶救。（圖／東森新聞）





新竹市城隍廟美食街內發生砍人事件！一間小吃店員工疑似遭到尋仇，被惡煞闖入持刀猛砍，造成他多處刀傷、臟器外露，被緊急送醫。而目前嫌犯逃逸，警方還在追查中。

救護人員到場，只見少年被砍，全身好幾處刀傷，甚至臟器外露，已經意識模糊。

救護人員：「學長你幫我抓他腋下，對對對，好來123。」人員先將外露內臟固定，將人緊急送醫搶救，新竹市熱鬧的城隍廟美食街內發生砍人事件，受傷的就是小吃店員工，店內桌椅凌亂，餐具物品全都掉落，地上還留下血跡。

附近店家vs.記者：「（就碰碰碰大家往外跑），是砍到哪裡？（好像腰部這邊），是店員被砍還是客人？（他們的員工。）」

事發在29號晚上9點，17歲員工上班到一半，卻被惡煞持開山刀闖入，並且持刀朝他揮砍，警消到場時，只剩下受傷的少年，動手惡煞已經鳥獸散，初步了解，疑似是員工個人在外有糾紛遭到尋仇，但動手嫌犯當場逃逸，警方在4小時後，已將涉案的8人查緝到案。

