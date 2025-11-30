新竹城隍廟小吃店濺血！17歲工讀生遭8人圍毆猛砍 臟器外露

一行人行兇前還在城隍廟前集結。圖／翻攝畫面

新竹市城隍廟連家阿婆小吃店昨（29）日晚間9點多發生當眾砍人案，經初步調查，一名17歲孫姓工讀生疑似積欠陳姓男子1萬元，陳男不滿多次催討未果，找來7人分2車前往理論，不過一行人一言不合當眾圍毆，陳男還持刀猛砍，導致孫男臟器外露、全身多處刀傷，經搶救無生命危險；警方獲報後也立即循線追查，於4小時內將涉案8人全數查緝到案，全案正進一步偵辦。

昨日晚間9點多，陳男等共8人趁城隍廟人潮散去，店家也即將打烊之時，手持利器直往孫男打工店家，其中陳男兄弟帶著2人進到廟內直接揮刀砍人，陳男猛刺4、5刀，一旁同夥則徒手圍毆，直到孫男臟器外露、濺血倒地，一行人見狀隨即駕車逃逸。

孫男身體多處刀傷，現場滿是血跡。圖／翻攝自記者爆料網

孫男身體部位滿是刀傷，因本能性用手阻擋攻擊、腹部也中一刀，導致臟器外露、現場滿地血跡；消防局獲報後趕至現場，少年已意識模糊、痛到難以說話，經救護人員使用繃帶將外露內臟固定送醫，院方於深夜緊急進行手術，所幸沒有生命危險。

警方於深夜將8人逮捕到案。圖／翻攝畫面

至於陳男等8人，起初4人還在廟外集結，行兇後全員分坐2車逃逸，新竹市警局第一分局啟動快打警力前往處理，先在300公尺逮到4人，今（30）日凌晨又在新竹縣湖口抓到涉案之紅色馬3自小客車陳男共4人；不過8人並無幫派背景，至於詳情，全案於偵詢後依殺人未遂、妨害秩序罪移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。



