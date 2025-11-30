新竹城隍廟小吃店17歲工讀生遭「多人持刀圍砍」 警逮人依殺人未遂送辦

新竹市都城隍廟商圈發生持刀傷人事件，17歲工讀生遭圍毆砍傷，警方逮捕8名嫌犯。（圖／新竹大小事）

新竹市都城隍廟商圈29日晚間9時許爆發持刀傷人案，一名17歲孫姓工讀生在某小吃店內遭8人持刀砍傷，導致臟器外露、全身多處刀傷，現場血跡斑斑。警方緊急成立專案小組，於4小時內逮捕8名嫌犯，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，孫姓少年疑因積欠陳姓男子約1萬元債務，陳男不滿，帶領胞弟及其他6人分乘3輛車前往孫男工作地點討債。8人抵達後，陳男與其胞弟、林姓男子、范姓少年等4人直接衝入店內，另外4人在廟外接應。雙方對談後一言不合，陳男等4人開始毆打孫姓少年，期間陳男更持預藏的開山刀猛砍對方，造成孫男臟器外露，行兇後8人分乘車輛逃逸。

消防人員趕抵現場時，孫姓少年意識模糊，緊急以繃帶固定外露內臟後送醫，送醫搶救。

警方啟動快打警力，在距離現場約300公尺的市警局旁攔獲4人，隨後在新竹縣湖口逮捕陳姓兄弟等其餘4人。全案詢後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

