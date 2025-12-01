新竹城隍廟攤販工讀生欠錢未還遭砍「臟器外露」2嫌遭聲押

社會中心／新竹報導

警方於4小時內，逮捕行兇的陳姓主嫌在內的8名涉案人。（圖／翻攝畫面）

新竹城隍廟附近日前發生一起嚴重的聚眾砍人事件。一名陳姓男子不爽一名孫姓少年積欠1萬元不還，不僅揪了7人前去討債，甚至持刀猛砍少年，導致少年臟器外露；警方獲報到場後，隨即將少年送醫，同時在4小時內逮捕涉案8人。檢方複訊後，向法院聲請羈押陳姓主嫌、林姓同夥，另一名陳姓同夥則以6萬元交保。

回顧案情，這起案件發生於11月29日晚間21時許，陳姓男子不滿在新竹城隍廟知名小吃攤打工的少年欠錢遲遲不還，趁著城隍廟內人潮散去、店家紛紛打烊之際，夥同包含自己在內共8人，分乘一輛紅色馬自達3和兩輛白色豐田自小客車前往討債。

抵達時，其中4人跑去找少年，其他4人則在廟外等候，而在雙方談判未果後，陳男夥同林男、范姓少年等人徒手暴打孫姓少年，隨後陳男竟拿出預藏的刀子砍傷少年身體多處，造成對方當場肚腸外露，8人見狀後隨即駕車逃逸。

少年欠下1萬多元的債務遭砍傷，經手術後已無生命危險。（圖／翻攝畫面）

新竹市警局第一分局接獲報案，啟動快打警力到場後，迅速將少年送往新竹台大醫院搶救，所幸經救治後並無生命危險；另一方面，專案小組循線追查涉案紅色馬3自小客車，並查獲陳姓犯嫌等4人到案，後又陸續逮捕其他4嫌，全案於偵詢後，依殺人未遂、妨害秩序罪移送新竹地方檢察署偵辦。

檢察官訊問後，認定陳姓主嫌及林姓同夥涉及對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪嫌，且有逃亡、串證及滅證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見；至於另名在場「助勢」的陳姓同夥，則以6萬元交保，並限制住居。

