新竹城隍廟濺血 欠1萬元 17歲少年被砍重傷

竹市鬧區城隍廟連家阿婆小吃店二十九日晚間內發生打架砍人事件，少年肚腸等臟器外露，竹市警全面部署追緝，於四小時內將涉案的八名犯嫌全數查緝到案。(記者曾芳蘭翻攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市鬧區城隍廟連家阿婆小吃店二十九日晚間驚傳砍人事件，陳嫌因不滿在攤位工作的十七歲孫姓工讀生店員欠錢不還，竟找七名同夥前往討債，陳嫌持開山刀砍殺少年多刀，導致孫姓少年肚腸等臟器外露，新竹市警察局第一分局立即啟動快打警力前往處置，員警到場後第一時間協助傷者送醫，經全面部署追緝，於四小時內將涉案的八名犯嫌全數查緝到案。

警方表示，經初步調查，疑因被害人積欠陳姓犯嫌一萬元，引發陳嫌不滿，遂糾集其他七名共犯前往討債。雙方於談話中爆發爭執，陳姓兄弟及范姓、林姓等四名嫌犯遂對被害人徒手施暴，陳姓主嫌更持預藏開山刀砍傷被害人多處後與共犯駕車逃逸。

孫姓少年遭砍後血流如注，意識模糊，警消緊急以繃帶固定外露內臟後送醫，送醫搶救。整個小吃店血跡斑斑，由於案發地點就位在新竹都城隍廟商圈核心，嚇壞不少路過民眾，遊客週末到城隍廟附近參拜用餐，沒想到竟遇上警車和救護車。

警察局指出，在專案小組全力追查下，第一時間於路檢攔獲涉案紅色馬自達車輛，查緝陳姓犯嫌等四人到案，並持續循線追捕，其餘四人亦於短時間內全數查緝到案。全案經警詢後，依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌三十日移送新竹地檢署偵辦。