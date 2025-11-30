新竹城隍廟爆「4砍1討債血案」 17歲工讀生積欠萬元債務肚破腸流

警方接獲報案根據車牌循線將人逮捕歸案。翻攝畫面

新竹市城隍廟商圈昨（29）日晚間驚傳嚴重砍人事件，一名17歲孫姓工讀生因涉嫌積欠僅約「1萬元債務」，竟遭22歲陳姓男子率弟弟與友人闖入小吃店討債、持刀痛毆，4名嫌犯持開山刀猛砍孫姓少年，全身多處刀傷、甚至臟器外露，當場倒地血流如注，嚇壞大批民眾。警方獲報後在4小時內迅速鎖定並將8名涉案人全數查緝到案。

孫姓少年與嫌犯有筆萬元債務糾紛，主嫌等人得知行蹤後前往討債未果，竟行凶砍人。翻攝畫面

新竹市消防局於晚間21時接獲報案，指稱城隍廟內某小吃店有人遭砍，救護人員21時4分趕抵時，孫姓少年已倒地、意識不清，身上多處深可見骨傷口，部分臟器暴露，救護人員立即以繃帶固定外露內臟後，火速將他送往醫院搶救，目前雖無生命危險，但仍需密切觀察。

廣告 廣告

警方調查，全案起因於一筆僅1萬1千元的修車債務，遭砍孫姓少年先前向陳姓主嫌借用機車後發生車禍，需支付1萬1千元維修費，但遲遲未還，陳男多次討債無果後心生怨懟，昨晚陳男遂糾集胞弟及友人共8人、分乘3輛轎車，到孫少工作的店家「談判」。

陳姓主嫌與另三名共犯於城隍廟外集合，隨後進入小吃店討債砍人。翻攝畫面

談判過程火氣愈來愈大，陳姓兄弟、范姓少年與林姓男子4人先徒手痛毆孫少，接著陳男更持預藏的開山刀朝孫身上連砍數刀，造成其肚腹嚴重翻裂，一行人犯後立即駕車逃逸。

砍殺地點位於城隍廟商圈核心，案發時適逢週末人潮眾多，引起民眾恐慌。警方立即啟動快打部隊，調閱監視器沿線追查，4小時內從住處與逃逸路線陸續將8人全數帶回偵訊。

警方表示，陳姓主嫌與涉案者已依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送法辦，後續將深入調查是否有幫派背景或其他案件牽連。

目前17歲孫姓少年經搶救暫無生命危險，但尚未恢復清醒製作筆錄。警方呼籲，債務糾紛應循法律途徑解決，任何暴力行為都將依法究辦，絕不容許商圈內再爆此類惡性攻擊事件。



回到原文

更多鏡報報導

「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著

夜店大亨戰名媛前妻黃廉盈 被指討1400萬贍養費搞假扣押 夏天倫首度現身反擊

香港宏福苑大火／台消防專家揭「外燒內」是致命點 關窗、毛巾堵縫都沒用