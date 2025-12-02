新竹大聖會至航特空訓中心勞軍 感受官兵無畏精神

新竹大聖會至航特空訓中心勞軍，會員們站在跳台更加感受官兵無畏精神。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹大聖會南部自強暨勞軍二日在會長周淑娥率領會員與寶眷，在軍人服務站陳中吉站長、航特部政戰主任梁將軍及單位幹部全程陪同下，前往航特部空訓中心，為辛勤訓練的官兵獻上真摯關懷。

大聖會一行人抵達營區後，首先受到空訓中心代表熱情接待。官兵平日高強度的傘訓課程令人敬佩，周淑娥表示，軍人不僅肩負國防重任，更在各類任務中承受高度風險，親自看到訓練現場，對軍人的專業與毅力更加敬重，也更希望透過大聖會的力量讓官兵感受到後盾的溫暖。

在部隊引導下，參訪成員亦親身體驗傘訓學員的訓練設施，包括跳台模擬、傘具講解、離機動作示範等內容，近距離感受空降部隊日復一日的扎實訓練。許多會員表示，站上跳台的那一刻，才真正理解傘兵在每一次離機瞬間所面對的心理壓力與專注力，更為官兵的無畏精神深受感動。

梁將軍也向大聖會表達感謝，指出社會民間團體的支持，是部隊持續向前的重要力量。每一次民間團體的到訪與肯定，對官兵來說都是莫大的鼓勵。

周淑娥致贈勞軍款後表示，未來仍將持續推動敬軍與公益活動，讓大聖會成為社會與國軍之間最有力的橋樑。