新竹大車站計畫從願景到擱淺 曾資程：高虹安擱置變政策孤兒

新竹大車站計畫從願景到擱淺，市議員曾資程批高虹安市府將大車站擱置變政策孤兒。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新竹大車站計畫是前市長林智堅任內規畫，並獲中央前瞻建設認同列入國家重大建設，但高虹安上任後至今3年全停擺，除又回到原地進行鐵路地下化及高架化評估，也讓原本列入中央前瞻建設的計畫生變。市議員曾資程批高虹安的城市建設政策有如眺望天邊的彩霞，卻踩壞眼前的玫瑰，大車站計畫從城市核心變政策孤兒。

市府回應，目前大車站計畫仍持續依據各界意見綜合檢討評估中，民代所稱中央將核定補助105億元，目前尚未經中央核定匡列補助。市府將進行鐵路地下化差異分析，檢討鐵路立體化的可行性。

他說，新竹大車站計畫是新竹百年以來最關鍵的都市轉型工程。它不只是交通建設，更是縫合城市割裂、改善通勤體驗、重塑都市門戶的整體方案。根據《可行性研究報告》，大車站計畫整合鐵路、公車、客運、輕軌與自行車轉乘，並以跨站平台串聯前後站，打造以人為本的步行環境與都市客廳。這項計畫無需土地徵收、免環評、不中斷鐵路營運，中央也列入國家重大建設計畫，同時核定可補助約105億元，但高虹安市府上任後，大車站計畫被冷凍、邊緣化，幾乎胎死腹中。

選前高虹安高喊支持大車站、推動輕軌，選後卻主打鐵路地下化可行性研究，且新竹鐵道沿線緊鄰住宅與商業區，徵收拆遷必然引爆社會衝突；施工期長達8至10年，將讓整個中華路、南大路交通陷入長期癱瘓。但專業輸給政治，建設變成口號，明有可行的方案、有中央補助，市府卻選擇投入一個沒有經費、沒有時間表、尚無共識的研究案。鐵路地下化評估，成了掩蓋施政空白的煙霧彈，每一次再研究、每一次再評估，都在消耗市民對市府的信任與耐心。

