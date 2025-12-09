新竹大遠百愛心認養禮物破千 巨型禮物盒陪你歡度聖誕

【民眾新聞網方健龍新竹報導】聖誕佳節腳步近了！新竹大遠百今年打造最亮眼的聖誕裝置，於1樓廣場正式推出「巨型聖誕禮物盒」打卡點。以溫暖燈光與節慶主題色呈現節日氛圍，成為民眾拍照留念的新焦點。巨型禮物盒以聖誕贈禮為概念，象徵將一整年的心意與祝福送給來訪的每一位顧客，活動期間開放自由參觀與拍照，歡迎民眾前來體驗，為今年的聖誕節留下難忘的亮點。

新竹大遠百長期深耕在地，秉持企業社會責任精神，持續推動多元公益行動，為地方注入正向能量。遠東百貨於1987年於新竹市中正路開業，並於2002年遷移至西大路現址，深耕新竹已逾24年，致力提供優質商品與專業貼心的服務。多年來不僅是市民日常消費的重要場域，更陪伴無數新竹家庭成長，從童年的共同記憶到現代生活的購物體驗，已成為新竹人心中最具溫度與人情味的指標性百貨。

新竹大遠百在年終之際都會舉辦心願募集活動，今年已經是第11年與新竹市府社會處合作舉辦心願卡認養，在每年歲末請全市受助孩童寫下想完成的心願，邀請大家一同來愛心認養。從自辦心願認養到與新竹市政府合作認養至今已募集超過千個禮物，期許能帶領著新竹市民眾們一同擔任孩童們的聖誕老人。

新竹大遠百指出，今年度最後壓軸歡樂耶誕檔期將於12月10日~12月30日登場，12月10日~12月25日持遠百APP百貨服飾累計滿5000元送500電子抵用、即日起~12月21日全館單筆滿5000元送100元弘前展電子抵用券，另外6大銀行全館單筆刷6000元分6期送100元十商品券。

《圖說》新竹大遠百巨型禮物盒陪你過聖誕。（圖／新竹大遠百提供）