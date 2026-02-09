新竹大遠百春節熱鬧滾滾！稜轎腳祈福、舞獅團迎春、童繪花燈節輪番上陣

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026農曆春節將至，新竹大遠百春節期間活動不間斷，邀請民眾走春逗熱鬧、迎新納福，感受濃厚年節氛圍。自大年初一（2/17）起，結合傳統信仰、民俗表演，打造兼具祈福與文化體驗的春節盛會。

新竹大遠百表示，2月17日(大年初一）將攜手新竹內天后共同舉辦「稜轎腳祈福」活動，現場並安排擲茭好彩頭，有機會獲得龍虎石斑、九孔鮑；100元鴻運摸彩通通有獎活動，即有機會抽中價值5,680元tokuyo肩頸鬆按摩器等多項超值好禮，為新年討個好彩頭；2月18日至2月19日（初二至初三），11:00開門發送「媽祖賜福平安金」，祝福民眾在新的一年平安順遂、諸事圓滿。2月21日（初五）安排漢服小客服進行新春迎賓，為民眾帶來別具特色的年節驚喜；2月22日（初六），邀請戰鼓舞獅團隊帶來氣勢磅礡的精彩演出，為春節活動畫下熱鬧高潮。

此外，新竹大遠百今年特別與新竹都城隍廟共同舉辦「童繪花燈節」，邀請親子家庭一同走訪新竹大遠百與新竹都城隍廟賞花燈，感受孩子們的創意與節慶溫度。自2月13日起，完成集章活動即可兌換「城隍爺馬年限量聯名開運金卡」，數量有限，送完為止。

除了熱鬧的春節活動，新竹大遠百也持續推動公益不間斷。「集米送愛」活動今年邁入第7年，自2020年起累計捐出10,063台斤愛心米，並於春節前全數捐贈予新竹市政府社會處社會救助與老人福利科，以實際行動關懷弱勢族群，邀請民眾一同響應，讓每一份善意化為溫暖力量。隨著元宵佳節即將到來，新竹大遠百也將持續推出精彩活動，誠摯邀請民眾闔家蒞臨，一同歡慶佳節、迎向嶄新美好的新一年。

《圖說》新竹大遠百攜手新竹內天后共同舉辦「稜轎腳祈福」活動，現場並安排擲茭好彩頭，有機會獲得龍虎石斑、九孔鮑。（圖／新竹大遠百提供）