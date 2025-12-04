新竹天主教神父教堂性侵女信徒！三度伸鹹豬手 下場慘了

新竹一名神父在教堂性騷擾女信徒，最終被判10個月有期徒刑。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹地方法院近日審理一起性侵案，一名天主教堂神父在教堂內與女子小美（化名）單獨相處期間，涉嫌利用職務之便對其實施猥褻等不當觸碰，行為持續3日。法院依對受扶助者利用職權猥褻罪，合併判決3罪，裁定被告阿傑應執行有期徒刑10個月，緩刑3年。

判決書指出，受害人小美於2022年前往教會尋求心靈輔導，卻遭神父利用職務之便對其性騷擾。神父在3天內多次猥褻小美，第一次與小美單獨相處時，隔著衣物觸碰其下體，第二天又以相同方式再度猥褻，第三天則得寸進尺，脫去小美內衣褲，對其身體進行不當觸碰，小美忍無可忍提告。

廣告 廣告

事後神父對其犯行坦承不諱，透過小美提供指認犯罪嫌疑人紀錄表、被告照片、手繪現場圖以及心理諮商會談紀錄等佐證資料，使案件事證明確，足以認定神父的猥褻行為成立，依法應受刑事處分。

法院認為，教會神父應依專業協助，以宗教輔導排解小美當下的情緒與困擾，然而該男子竟為滿足個人私慾、違背信任，利用輔導期間形成的權力關係，對小美實施猥褻行為，給受害人帶來心理陰影。

法院考量神父在犯案時未使用工具、未造成實際傷害，且已坦承罪行，並於審理期間與小美達成和解並支付全額賠償，因此依「對受扶助之人利用權勢猥褻罪」判處3罪合併計算有期徒刑10個月，宣告緩刑3年，得易科罰金。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

正面環抱女房仲！狼仲介鬼扯：她有說「好」 下場出爐

88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛

館長遭前員工控「逼睡館嫂」涉職場性騷 新北勞工局回應了

