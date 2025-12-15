新竹天府路標線一段紅一段白 民眾:到底能不能停車?

地方中心／綜合報導

您看過這樣的路邊標線嗎？新竹天府路，標線一段紅、一段白，有的地方還掉漆，讓當地人不知道到底能不能停車，原來自來水公司正在進行管線施工，原本應該都畫成紅線，不過，因為有部分車輛沒有移走，無法全都畫成紅線，才會形成荒謬景象。

路邊標線，怎麼一段紅、一段白，還有地方根本沒畫線，仔細看，標線還「落漆」，就像胡亂塗鴉，讓當地民眾根本不知道哪裡可以停車，加上施工縮減道路，上下班交通亂糟糟。民眾：「當然是會誤導啊，這可能是他們自己要改進一下，乾脆就全部紅線就好了，就不要畫白線，這樣就不會停了，也不會耽誤到你們工程。」

廣告 廣告

到底能不能停車？ 新竹天府路標線一段紅一段白

新竹天府路標線一段紅、一段白，還有部分路段掉漆（圖／民視新聞）

工程人員：「建議交通處能不能就是，在沿路的我們施工路段沿路畫紅線，最主要是為了用路人，主要是為了用路人安全。」事發在新竹天府路，因為進行自來水管線施工，本來應該全都畫成紅線，不過，因為有部分車輛沒移走，沒辦法畫紅線，才會造成一段紅、一段白的荒謬景象。

到底能不能停車？ 新竹天府路標線一段紅一段白

自來水公司表示，今（１５）就會解決標線問題（圖／民視新聞）

水公司北區工程處副處長謝宗成：「但是可能有部分的用路人民眾，他的車子還是壓在線上我們畫不到，所以才會有部分的白線，沒有辦法畫成紅線，那我們今天都會改善完成，第一個當然是用路人的安全，第二個就是要維持交通的順暢。」自來水公司表示，會盡快解決標線問題，不讓當地民眾無所適從。

原文出處：到底能不能停車？ 新竹天府路標線一段紅一段白

更多民視新聞報導

家電品牌耶誕市集活動邁入第五年 移師新竹盛大舉辦

缺鄉親嗎？竹縣新豐鄉今發放「3600元日旅津貼」 居民大排長龍領錢

2025東興圳光藝節璀璨開幕 副縣長陳見賢點下星光照亮城市冬夜

