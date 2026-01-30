新竹天空現超美「高積雲」 居民：好像蓬鬆大棉被

新竹出現棉被雲。（圖／東森新聞）





也是讓人驚喜的還有新竹出現棉被雲！竹科附近的居民，29日不少人都看見天空中出現好大一整片白雲，天際和雲層各自分為兩邊，就像天空被蓋了一件厚厚的大棉被，景象非常壯觀。專家說明，當穩定氣流經過高山時，就容易被擠升，產生這樣的高積雲，雖然天氣穩定，但如果水氣持續增加，幾天後恐怕就會變天。

藍藍的天配上白雲，看起來就像棉花步道，往另一邊看去，雲層和天際各自分成兩邊，彷彿蓋上舒服又軟綿綿的棉被，真的好神奇。

新竹居民：「很特別從來沒有看過這樣的雲，他們兩邊都分得很平均，最前面雲分散的樣子，像一條龍頭很神奇。」

新竹居民：「那個雲很漂亮，平常也不會特別往上面看，但這個雲第一次看到這麼漂亮，它看起來像結晶的感覺，實在是很美。」

住在新竹竹科附近的居民，29日看見這景象，都直呼真的好難得，紛紛拿起手機拍下，專家就說明，這是帶狀形高積雲，代表天氣非常穩定，但接下來幾天，很可能出現轉變或下雨。

氣象專家林得恩：「代表在穩定的整體的大環境下面，中層有部分的水氣，由外移到內部來，這個中層大概多高，一般來講大概是4千到6千公尺左右，水氣碰到了地形碰到了山脈，容易被擠升起來，然後產生這樣的雲系。」

這樣的帶狀形高，當穩定氣流經過高山時，或是暖空氣被推到冷空氣之上，就會凝結形成高積雲。

氣象專家林得恩：「是很常見特別是冬天，如果水氣少的話，常常在北部中部甚至南部，在中南部機會比較大。」

雖然專家說，這樣的現象很常見，但大部分民眾還是沒有看過，看見這麼可愛的白雲，還是讓不少人相當驚喜。

