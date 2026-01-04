新竹夫妻見好市多購物車有箱酒，載回家狡辯要還被法官打臉。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有碩士學歷的鄭姓男子與中國籍妻子劉女到竹市好市多購物時，見有人遺留1箱白甜酒，竟搬到自己車上載走，事後掰稱夫妻不喝這酒無侵占犯意，還說夫妻平日當志工曾捐電視給老人，又說劉女曾在好市多工作深知監視器位置不可能侵占，法官認為二人都在狡辯，均依侵占罪判刑。

法官調查，鄭男與中國籍妻子劉女去年03月30日下午到新竹市好市多購物，見陳女購買的1箱白甜酒遺留在購物車上，劉女竟將酒拿到鄭男車上，夫妻再駕車離去，以此方式將酒侵占入己。

事後夫妻都否認侵占，說二人都不喝酒，好市多購買紀錄可以證明夫妻幾乎沒有在買酒，劉女更辯稱從來沒有想過將這酒據為己有，一直想著下次去好市多時歸還，還說當時因劉女身體不適且尚有事待辦，故決定先暫時保管該酒，等下次前往好市多時送交櫃台處理。

然而法官發現，當時夫妻交談數分鐘才推車離開，已無所辯因身體不適急於離開現場的情狀，夫妻交談期間，亦有賣場工作人員經過，夫妻自可將拾得的酒就近送交賣場工作人員處理，卻捨此不為，反而另行將酒搬至車上，且超過2週時間均未主動送交好市多或警察機關，直到被警方通知到案後才將酒交付警方扣押，足認夫妻確有侵占遺失物之主觀意圖，其辯詞不足採信。

此外夫妻還掰稱平時只買紅酒及烈酒，甜白酒並非日常生活所需，且夫妻平日均擔任志工，亦曾捐電視給老人中心，均係無償對社會奉獻時間及金錢之人，更說劉女曾在好市多任職1年，深知現場監視器佈置，卻無任何刻意閃躲行為，法官認為這些辯詞均與本案無關，不予採信。

法官考量這對夫妻犯後猶飾詞狡辯、態度不佳，均依共同犯侵占遺失物罪判處罰金5仟元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

