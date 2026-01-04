新竹失聯移工當詐團車手 收款被逮鈔飛散落一地

地方中心／黃兆康 新竹報導

日前新竹警方接獲金融機構通報，有詐欺帳戶遭異常提領，提前埋伏，等車手再次現身領錢，立刻上前逮捕。過程中男子激烈掙扎，現場鈔票散落一地。警方清查後發現，這名外籍男子是失聯移工，專門替詐欺集團提領、轉交不法所得。。

警方vs.車手：「幫忙支援一下，叫支援，手上來。」超商門口前一陣混亂，員警將男子壓制在地，不斷呼叫支援，民眾見狀上前幫忙。警方vs.車手：「錢 錢在這裡，手放後面，要支援，有車手，對 我們已經壓制了。」滿地都是錢，原來這名男子是詐欺集團車手，不過警方早已埋伏，等他現身提款，立刻上前逮個正著。

廣告 廣告

新竹失聯移工當詐團車手 員警壓制逮人民眾熱心幫忙

警方到場壓制車手，請求警力支援（圖／民視新聞）

非當事員工表示：「去隔壁打聽，發現是外籍勞工，好像被警察盯了很多次了，昨天要來領錢，結果就飛得到處都是。」日前新竹警方接獲金融機構通報，帳戶有異常提領，員警機警埋伏，上前逮捕，當場查扣現金8萬元、手機，及提款卡等證物。據了解，被逮捕的這名外籍男子，是失聯移工，負責提領詐欺款項，轉交不法所得。警方：「當場遭查獲，全案依違反洗錢防制法及詐欺等罪刑移送偵辦。」

新竹失聯移工當詐團車手 員警壓制逮人民眾熱心幫忙

警方獲報，提前到場埋伏（圖／民視新聞）

車手狼狽落網，錢還飛光光，不但一毛都沒拿到，還得面對刑責。









原文出處：新竹失聯移工當詐團車手 員警壓制逮人民眾熱心幫忙

更多民視新聞報導

太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案

詐團計畫部署「黑吃黑」 狂噴辣椒水劫車手113萬

重機遊福壽山遭迎面撞飛! 駕駛肇逃疑為"非法移工"

