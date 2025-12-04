新竹女中與德國GBG高中拜會市府 邱臣遠代理市長：深化跨文化與學術交流

新竹女中與德國GBG高中拜會竹市府合影。

▲新竹女中與德國GBG高中拜會竹市府合影。

德國格特魯德‧鮑默文理高中(Gertrud-Baumer-Gymnasium) 校長Stephan Doring（史岱分˙都林）、國立新竹女子高級中學校長林桂鳳、新竹女中家長會長呂學鍵及兩校師師生訪團共四十七位，四日拜會新竹市政府，代理市長邱臣遠親自接見，並由城市行銷處長林昱志及教育處代理處長張品珊陪同。雙方就教育發展、國際合作及跨文化交流等議題進行意見交換，期盼兩校未來持續推動多元且深化的交流計畫。

廣告 廣告

新竹代理市長邱臣遠四日表示，當日特別為遠道而來的大家，準備國宴紅豆餅及台灣之光珍珠奶茶，希望甜食可以溫暖大家。竹市兼具科技創新與文化底蘊，有全國重要的科技核心並有「台灣矽谷」之稱，具備三高一低「學歷高、收入高、出生率高、平均年齡低」的城市特質。除科技量能強勁外，舊城區亦保留豐富歷史與文化資源，城隍廟、東門城等古蹟及在地美食深受國內外旅客喜愛，期盼透過此次交流，兩校未來能展開多層次及更深度的學術交流。

新竹代理市長邱臣遠指出，新竹市府推動「STEAM 教育」與「數位素養」，尤其在推動智慧校園、智慧教室「班班有網路、生生用平板」，讓每個孩子能善用載具數位資源學習及與世界接軌，培養具有數位思辨的未來公民，透過交流中學習文理高中（Gymnasium）如何在學術導向學制中，培養學生嚴謹的邏輯思維。代理市長強調，未來的競爭力在於人文底蘊與科技的結合，期許兩地學子透過此次交流，激盪出跨文化的創新火花。

新竹代理市長邱臣遠表示，台灣近年推動「二O三O雙語政策」，市府落實雙語政策與國際教育，從「學科知識」轉化為「全球移動力」，致力培養具備全球視野的未來人才。而新竹市立數位實驗高中，則是運用「科技力」、「國際力」與「人文力」等三力，培養學生成為袖人才。德國學生普遍具備多語言能力，是新竹學子最佳的學習榜樣；市府主張語言不應僅是考試學科，而是連結世界的橋樑。因此新竹市政府近年來除了聘請外籍英語教師到本市國中小任教，營造雙語生活化校園，每年市府選送中學生至新竹市的姊妹市-美國Cupertino及日本岡山市進行交流參訪及接待，學校端也積極推動線上交流課程及文化交流參訪，新竹的孩子足跡遍及日、韓、法、西班牙、美、馬來西亞、新加坡等國，每次交流都可以讓新竹的學生跳脫課本，自信地運用外語進行跨文化溝通，學習以包容尊重的態度面對差異，這正是國際教育的核心價值—培育具備在地情懷與國際觀的「全球公民」。

Stephan Doring（史岱分˙都林）校長表示，一一四年暑假竹女學生初次到訪德國，此次換德國學生來台交流，感受到不同文化的刺激。這次來訪新竹對學校師生意義非凡，感謝熱情的款待，希望此次交流可以進一步認識彼此；德國學生也熱情分享來台期間，參訪位於科學園區內的大型企業及新竹市博物館等。

新竹女中校長林桂鳳表示，預計一一五年七月將再次安排學生赴德國交流，並預計年底邀請德國再回訪新竹，往後竹市如有其他學校欲與德國校方進行互動，竹女將可作為國際交流平台，未來竹女與德國學校進行校際互動，將與市府共享國際交流資訊。

教育處表示，兩校預計以「風城」為核心連結永續議題，共同推動SDGs跨國專題研究(PBL)。新竹外海設有多座風力發電設施，而德國於再生能源與環保行動方面具備領先地位，兩校未來可就氣候變遷、綠色能源、水資源管理等議題，透過線上協作進行交流，讓國際教育從互訪階段邁向共同參與全球議題的金程。

城市行銷處補充，市府近年以「山、湖、海」為主軸打造城市旅遊品牌，其中以文化旅遊為核心的「山線」路線，串聯新竹公園、十八尖山、城隍廟、護城河與東門城等景點，讓訪客得以深入了解新竹市的歷史脈絡與文化特色。

會後，邱代理市長致贈竹市特色玻璃藝品「一柿蘋安」、吉祥物「皮卡娃娃」、及新竹米粉禮盒，以表達市府對訪團蒞臨的歡迎與感謝，並邀請德國師生品嚐竹市傳統美食，親身感受新竹市兼具科技能量與文化厚度的城市魅力。Stephan Doring校長則回贈邱代理市長刻有德國雷姆沙伊德市(Remscheid)市徽的錫製盤器及雷姆沙伊德市長親筆信，盼兩市情誼永存。