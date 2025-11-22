新竹女教師驚傳校內墜樓 學生指「她是優秀的老師」
即時中心／林韋慈報導
新竹縣某國中一名女教師於20日上午從校園高處墜落，送醫後宣告不治。事件傳出後，網路上傳出校方第一時間下達「封口令」，並有網友懷疑墜樓是否與校內霸凌案有關；也有學生指稱校方要求同學不要談論此事。針對各種說法，新竹縣教育局昨（21）日出面說明。
20日上午，上課期間，這名女老師不知何故從校內5樓墜落，經搶救不治。有消息指出，校方原本傾向將事件以「意外」處理，並要求學生「不能討論、不能PO網」。
新竹縣教育局21日上午回應表示，該名教師近年飽受情緒上的困擾，也曾向縣府投訴遭到職場霸凌，近期才剛完成相關反映事項的調查。教育局強調，校方其間已提供輔導並調整其職務，但仍無法避免憾事發生。
然而，網路平台則出現不同說法。自稱郭師過去學生的貼文指出，真正原因並非如校方或教育局所述，而是長期的職場霸凌。爆料者稱，這名女老師與校長在教育理念上多年不合，甚至以班級經營不佳為由，對女老師進行「不適任教師」的相關處置。
該學生也提到，女老師教授國文多年，是相當認真且優秀的老師，另有多名學生留言表示：「曾被她代課，真的很優秀」、「帶過我們一年，是認真又好老師」。
