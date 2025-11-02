新竹女酒駕特斯拉撞違規行人 老夫妻1死1重傷

【突發中心／新竹報導】新竹市北區竹光路今（2日）上午11時許發生1死1重傷的酒駕肇事死亡車禍！洪女酒駕特斯拉電動車沒注意到違規穿越馬路的老夫妻，80歲吳翁及75歲林姓婦人當場被撞上，2人現場皆無生命跡象，送醫後林婦傷重不治，而洪女酒測值達0.87，警方帶回偵詢，依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

新竹市消防局今上午11時許獲報，指竹光路往公道三路方向有轎車撞行人的車禍，5車11人趕抵只見吳翁、林婦都無生命跡象，林婦全身多處開放性骨折，皆送醫搶救，然林婦仍因傷重不治。

警方初步調查，洪女酒駕未注意車前動態，不慎撞上未依標線或標誌穿越道路的吳、林2人，造成1死1重傷的車禍慘劇，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

新竹洪女酒駕特斯拉電動車撞上吳姓老夫妻，林姓妻子傷重不治。翻攝畫面

