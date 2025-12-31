新竹好學再升級 竹市特教助理員三大利多115年元旦上路

新竹市政府為穩定特教助理員人力、提升特教品質，自一一五年一月一日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府積極推動特殊教育服務，為穩定特教助理員人力、提升特教品質，市長高虹安三十一日宣布、自一一五年一月一日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年九個小時在職訓練薪資、國定假日薪資及颱風假薪資，預計每年投入約五百五十萬元經費，實際改善特教助理員的工作待遇與權益。

新竹市政府為穩定特教助理員人力、提升特教品質，自一一五年一月一日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制。(本報資料照片)

高虹安表示，為回應教育現場實際需求，市府積極推動「特教助理員三大利多」給薪新制，透過補助在職訓練期間薪資、國定假日工資及颱風假薪資，以強化特教助理員的勞動權益，打造更加友善且穩定的工作環境。目前全市共聘任約三百位特教助理人力，包含專任教師助理員、月薪制學生助理員及時薪制學生助理員，分布於七十六所國中小及幼兒園，協助特殊教育學生進行學習支持與生活照護，是校園中不可或缺的重要特教夥伴。

教育處長林立生表示，特殊教育學生助理員在支持學生日常學習與照護上扮演關鍵角色，其穩定性與專業度對校園融合教育推動至關重要，透過「特教助理員三大利多」政策，除可提升助理員工作穩定度，更有助於強化特教支持系統，讓竹市特殊教育服務更加完善。