新竹好學 市府展實踐成果

新竹市政府20日公布近3年來教育政策成果，從通學步道優化、校舍整建、數位學習升級、運動場館改善、社區閱讀推廣、擴校增班與設備升級補助，到教師與助理員福利提升與設立數位實驗高中等，打造更友善且具前瞻性的學習環境。

市長高虹安表示，市府高度重視師生上下學通行安全，上任至今已投入總經費逾5.2億元，推動28校兼具安全、美感的步行通學廊道建置。校園硬體建設方面，市府持續盤點並整建老舊校舍，強化耐震結構與公共空間品質，提升學習環境的安全性與功能性。

廣告 廣告

運動與校舍建設方面，市府已投入逾24億元新建8校校舍，並編列16億元整建7校校舍，另投入1億5277萬元辦理富禮國中及虎林國中操場與運動場館整建工程，並編列超過5000萬元改善朝山國小、大庄國小及民富國小等共12處校園運動場館或球場、8校操場。

去年8月1日起正式成立「數位實驗高中」，首屆學生已透過特殊選才及申請入學方式錄取優秀學子，並與清大、陽明交大及晶盛科技公司簽署合作備忘錄，引進大學與企業的專業師資與實作機會。

市府教育處長林立生指出，市府投入近6000萬元經費改善薪資結構，提敘代理教師職前年資至最高年功薪，並追溯自113學年度起實施。此外，114學年度增聘國中小特殊教育教師27人及學前特教教師8人，更首創全國提供特教助理人員完整1學年聘期，以穩定特教人力配置。

教育處強調，「新竹好學」不僅是施政願景，更是正逐步實踐中的教育承諾，市府推動的每項政策，皆以孩子的學習需求為出發點，每一分投入都是為城市未來鋪設穩健的成長跑道。