新竹姊妹刮中2000萬元！威力彩飆13.5億 大樂透、今彩539今起加碼

「2000萬超級紅包」第2個頭獎2,000萬元已在新竹縣被刮出，幸運得主為一對姊妹。（台彩提供）

財神爺光顧！台灣彩券公司今日宣布，「2000萬超級紅包」第2個頭獎2,000萬元已在新竹縣被刮出，幸運得主為一對姊妹，而中獎關鍵為姊姊的「職場資歷」。此外，威力彩連槓30期，今晚頭獎累積額上看13.5億元，若1注獨得則將成為第5屆第三高頭獎獎金；大樂透、今彩539頭獎今晚也將加碼。

台彩今（12日）指出，開出第2個2,000萬頭獎是位在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」，代理人李小姐表示，幸運兒為一對姊妹，當日趁中午休息時間到店內挑選刮刮樂，2人合買1張尾數15的「2000萬超級紅包」，沒想到一刮就就成為頭獎幸運兒，姊姊透露出社會工作15年才選擇尾數15號的刮刮樂。

台彩表示，今年農曆年農曆年前上市的刮刮樂共有15款， 100萬元以上獎項共有1479個；千萬以上的獎項總共有18個，截至2月11日止，「2000萬超級紅包」頭獎2,000萬已經刮出2個、「1200萬大吉利」的頭獎1,200萬刮出1個，另有91名幸運民眾刮出貳獎100萬元。

此外，也有多項電腦型彩券值得關注，目前已連續槓30期的威力彩，今晚頭獎彩金上看13.5億元，若由1注獨得，將創下第五屆以來第三高的單注獎金紀錄。大樂透則是春節加碼，今晚起將開480組100萬元「春節大紅包」及 800組10萬元「春節小紅包」；今彩539頭獎則加碼至1,000萬元。

