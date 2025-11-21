新竹婦接1通電話…誤信普發1萬被「盜領」提供「2資料」80萬存款全沒了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣一名婦人誤信自己1萬被盜領，反遭詐團領光80萬存款。（圖／翻攝畫面）

政府普發1萬不到一個月，已經成了詐騙集團的詐騙哏，雖然政府事前防詐宣導不斷，但仍有民眾上當！新竹縣芎林鄉一名婦人10月底接到陌生電話，讓她誤信自己的1萬元被盜領，最後帳戶內逾80萬元新台幣存款遭詐團提領一空，婦人驚覺有異，連忙報警。

橫山分局指出，芎林鄉一名婦人在10月底接到一通陌生電話，對方假冒檢警，謊稱她的「普發現金 1 萬元被盜領」，甚至因此涉嫌洗錢，要她「配合監管帳戶」。婦人一時誤信對方，照指示提供自己的帳戶資料和存摺，結果帳戶裡 80 多萬元很快就被詐騙集團提領一空。

新竹縣警方成立專案小組，分別在桃園、台南逮到3人。（圖／翻攝畫面）

橫山分局接獲報案後，新竹縣政府警察局刑事警察大隊與橫山分局立即成立專案小組，報請新竹地檢李澤楊檢察官指揮偵辦，透過調閱監視器和交易紀錄，迅速鎖定車手身分，並在11月7日於臺南、桃園等地區將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案，現場一併查扣警示帳戶存摺、手機等證物。

新竹地檢署指出，被告等人經檢察官訊問後，認渠等涉犯加重詐欺及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押之原因及必要，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准；並呼籲，政府補助或普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或進行轉帳驗證；亦不會主動發送簡訊或電子郵件請民眾領取補助、登入系統或點擊連結。政府「普發一萬元」補助請認明正確官網：10000.gov.tw。並請切記「不明連結不點擊、個人資料不輸入」，民眾如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或向當地派出所查證，避免成為下一位受害者。

